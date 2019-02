L'esplosione, i soldi, la fuga: colpo a uno sportello Bancomat, è caccia agli autori

Il botto. E il bottino: colpo alla filiale di Limena della Banca Popolare di Verona, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello Bancomat per darsi poi alla fuga col malloppo.

I fatti

È successo alle ore 2.50 circa della notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio in via del Santo, a Limena: i malviventi hanno usato dell'esplosivo per fare deflagrare lo sportello Bancomat. In pochi secondi, poi, hanno arraffato tutto il denaro contenuto all'interno (ancora in corso di quantificazione) e scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo e radiomobile oltre al nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Padova per i rilievi tecnici. Le indagini per risalire agli autori del colpo sono in atto.