Boato nella notte: fanno esplodere lo sportello Postamat e fuggono con 30mila euro

Un boato fortissimo, di quelli capaci di svegliare un intero paese. E in pochi secondi il colpo va a segno: è caccia ai malviventi che hanno fatto saltare uno sportello Postamat scappando con 30mila euro.

I fatti

È successo alle ore 4 della notte tra venerdì 4 e sabato 5 gennaio a Saccolongo in via Colli Euganei 5: i banditi hanno usato dell'esplosivo per far saltare in aria lo sportello che eroga denaro, riuscendo a rubare i 30mila euro caricati per i prelievi e provocando gravi danni anche all'interno dell'ufficio postale. Per poi scappare a tutta velocità: i residenti che hanno dato l'allarme al 112 - coi carabinieri di Selvazzano Dentro e del Norm di Padova prontamente accorsi sul posto insieme al personale della sezione rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale per gli accertamenti tecnici - hanno infatti raccontato di aver visto i malviventi fuggire a bordo di una Bmw, senza però fornire ulteriori elementi relativi ai componenti della banda. In corso le indagini, con i militari dell'Arma che visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto.