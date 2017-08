Piove di Sacco, esplosione nella notte: salta lo sportello bancomat a Celeseo

Colpo in piena notte: i ladri hanno preso di mira lo sportello bancomat, mettendo le mani sui contanti presenti all'interno. È successo verso le 4.20 di sabato a Piove di Sacco, frazione Celeseo, in via San Marco 121. A essere colpita è stata la filiale della banca Patavina.

LA FUGA. I malviventi sono stati fulminei: hanno fatto saltare lo sportello e si sono allontanati poco dopo, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. È scattato l'allarme, i carabinieri si sono precipitati sul posto nei minuti successivi ma le ricerche nelle vicinanze si sono rivelate inutili. Il bottino è ancora da quantificare, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata.