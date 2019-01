Esposizione Internazionale Canina, ecco gli esemplari che vincono la prima giornata

Premi in tutta Italia per i cani più belli di 7 gruppi, alla 55^ Esposizione Internazionale Canina di Padova al termine della prima delle due giornate in Fiera a Padova.

Prima giornata

Per il gruppo 1 la giuria internazionale ha decretato vincitore il cane da pastore maremmano abruzzese Girone di Lucus Angitiae di Agostino Di Cola da Luco dei Marsi (L’Aquila); il primo del gruppo 3 è il kerry blue terrier Balboa Boucanier di Selene Virzì da Torino; primo del gruppo 4 è il bassotto nano a pelo corto Jaguar Xke di Silvallegra di Maria Cristina Frigoli da San Martino Canavese (Torino); il primo del gruppo 5 è il samoiedo Glamorous Jazz Carpathian White Smile di Matejka Percic Celarc da Lubiana (Slovenia); primo del gruppo 6 è il beagle Braveheart di Torrimpietra di Anna Quattrociocchi da Terracina (Latina); vincitore del gruppo 7 il cane da ferma tedesco a pelo corto River dei tre laghi di Dino Malaguti da San Biagio di Bagnolo S.Vito (Mantova) e primo del gruppo 8 il cao de agua Milla do Lusiadas di Paola Granata da Ferrara.

Domenica

La manifestazione prosegue domenica 13 gennaio con i cani del gruppo 2 – 9 e 10, ossia i tipo pinscher - schnauzer – molossoidi – bovari svizzeri, cani da compagnia, levrieri, più i Raduni del Cane lupo cecoslovacco e dell’Australian Shepherd (inizio giudizi ore 10 con i giudici Boris Spoljaric e Chaty Daugherty) più i raggruppamenti Junior Handler, Juniores, Giovani, Veterani, Razze italiane, Coppie. Domenica 13 gennaio il ring d’onore del padiglione 7 ospiterà anche le esibizioni della Scuola Padovana Cani da Soccorso (di Legnaro- Pd) capitanata dal presidente e istruttore Salvo D’Alò; il pubblico avrà così modo di ammirare i due Pastori belga Malinois arrivati secondi ai campionati mondiali dei cani da soccorso in Repubblica Ceca: uno di questi, Lilla, è campione italiano 2018 della categoria. In chiusura di manifestazione sarà proclamato il miglior esemplare delle due giornate. L’apertura al pubblico dalle ore 9 alle 17 sabato e dalle 9 alle 18 domenica prevede un biglietto di 8 euro (gratis per bambini fino a 6 anni e per disabili, ridotto a 4 euro dai 6 ai 12 anni e per l’accompagnatore del disabile; biglietto famiglia di 16 euro per 2 adulti e un bambino dai 6 ai 12 anni). Visto che il regolamento delle esposizioni italiane consente il rientro a casa dei cani esclusi dagli spareggi pomeridiani, il pubblico è invitato a visitare l’esposizione fin al mattino per poter vedere tutti i cani partecipanti. Non è consentito l’accesso in Fiera ad animali non iscritti a catalogo.

