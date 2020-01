Esposizione Internazionale Canina, il premio più importante va in Ungheria

1300 cani, 200 razze, 3 vincitori di categoria e un assoluto ossia il cane più bello dell’intera Esposizione Internazionale Canina a cura del Gruppo Cinofilo Padovano giunta alla sua 56° esima edizione.

Vincitore

A vincere la palma d’oro è stato un bobtail con un nome che è tutto un programma “Bottom Shaker THE Greatest Picture” originario dell’Ungheria come il Proprietario Jose Koroknai già vincitore nella prima giornata di fiera della categoria “Cani da pastore e Bovari (esclusi Bovari svizzeri) , nato nel 2017 . Al secondo posto un levriero persiano, forse la più antica fra le razze canine conosciute, Majo's Beemin del 2012, già campione internazionale di bellezza nel 2016 e originario della Svezia. Bronzo per il Kerry Blue Terrier Balboa Boucanier del 2016 di Selene Virzì Professional Groomer di Torino con un salone di bellezza per cani.

Soddisfazione

«Siamo soddisfatti di questo evento ormai storico - ha commentato Zeus Caliri Presidente del Gruppo Cinofilo Padovano – i padovani e non, amano i nostri amici Fido, di tutte le razze e grandezze. Peccato aver avuto più pubblico nei pomeriggi quando le esibizioni volgevano al termine. Per questo lancio un appello per il prossimo anno. Svegliatevi un po’ prima e venite a gustarvi spettacoli e gare dei cani in esposizione. Non ve ne pentirete ».