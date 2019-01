Da rapinatore violento a jihadista: è stato espulso l'imam che terrorizzava il Due Palazzi

Rapinatore violento e sedicente imam dello Stato Islamico, il 31enne tunisino Mahmoud Jebali lascerà l'Italia.

L'espulsione

Come riporta Il Gazzettino, lo ha deciso il tribunale civile di Padova che mercoledì ha convalidato il decreto di allontanamento emesso dalla prefettura al termine di una lunga indagine curata dagli agenti della Digos padovana. Il fatto che sia sposato con un'italiana e abbia un figlio non ha convinto i giudici a farlo permanere nel Paese, da cui era peraltro già stato espulso senza però alcun risultato. Oggi pomeriggio sarà trasferito a Bologna, poi sarà imbarcato su un volo per la Tunisia e per cinque anni non potrà mettere piede sul suolo italiano.

Dalle rapine al proselitismo in carcere

Protagonista di almeno due violente rapine commesse nel 2017 a Vicenza e Loreggia, Jebali era stato stanato a Padova e arrestato. Con una sfilza di precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, è finito in carcere prima nel capoluogo berico e poi in quello euganeo. Al Due Palazzi ha dato il via alla sua carriera di promotore della Jihad, come testimoniano i tanti, inquietanti messaggi postati sui suoi profili social. Tra le mura del carcere si è trasformato in imam, costringendo gli altri detenuti a sostenere i suoi ideali criminali, anche con minacce e violenze. Trattamento che in più occasioni ha riservato anche alle guardie della polizia penitenziaria, che hanno allertato la Digos e dato il via alle indagini che hanno portato all'espulsione.