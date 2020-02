"Per pericolosità sociale": espulso il 40enne che aveva devastato le poste di Piove di Sacco

Dai danneggiamenti all'espulsione: la Questura di Padova ha revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale ad Abdelouahed Atourabi, il 40enne di origini marocchine che nelle ultime settimane si è reso responsabile di svariati reati a Piove di Sacco.

Espulsione

In queste ore il nordafricano è in viaggio - accompagnato dai carabinieri, che lo avevano denunciato più volte tra gennaio e febbraio - per il centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria (Roma): entrato nel 2007 in Italia, l'uomo aveva ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato ma data la gravità dei fatti che lo hanno visto coinvolto e la particolare predisposizione dimostrata nel commettere reati di diverso tenore l’Ufficio Immigrazione di Padova glielo ha revocato dopo che aveva avviato il procedimento in seguito ai fatti accaduti il 7 gennaio, quando i militari della stazione dei carabinieri di Codevigo lo avevano denunciato per aver devastato l’ufficio postale, nonché a seguito della successiva denuncia da parte dei militari della guardia di finanza di Piove di Sacco per aver fornito falsa documentazione al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

Reati su reati

La "distruzione" all'ufficio postale è stato però solo il primo di una lunga serie di reati compiuti nelle ultime settimane: lo scorso 11 gennaio è stato infatti indagato dai carabinieri per lesioni personali nei confronti di una guardia giurata del centro commerciale Piazzagrande (dove il 40enne è andato in escandescenza perché in un negozio di telefonia gli era stata rifiutata la sottoscrizione di un contratto telefonico in quanto privo di documenti di identità), il 19 gennaio è stato colpito dal Daspo urbano dopo esser stato rintracciato in stazione dalla Polfer di Padova mentre il 7 febbraio è stato arrestato per danneggiamento, lesioni personali e tentato furto aggravato, in quanto, sorpreso nel tentativo di rubare alcune bottiglie di birra all’interno di un pubblico esercizio, scagliava diverse bottiglie di alcolici contro il personale dipendente, intervenuto per impedire il furto, nonché contro altre persone ferendone due. Il 2 febbraio è stato inoltre indagato dai carabinieri di Piove di Sacco in quanto si era introdotto in un immobile abbandonato - attraverso la rottura di una tapparella - e aveva creando un allacciamento abusivo alla rete elettrica.

Pregresso

Già in passato l’uomo si era reso responsabile di ulteriori episodi criminali per i quali è stato più volte denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, in particolare nel 2017 una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova lo aveva indagato per aver aggredito un uomo, armato di spazzolone lavapavimenti, procurandogli lesioni e rompendogli un orologio.