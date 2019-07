Ignora l'espulsione e resta in paese: dopo i danni alle auto, ora infastidisce i bagnanti

Era stato denunciato giovedì scorso e su di lui pendeva già un decreto di espulsione. Sarebbe dovuto tornare in Ghana, invece ha continuato a molestare i residenti di Piazzola sul Brenta.

Personaggio noto

Sarà rimpatriato nelle prossime ore A.Y., 31enne africano e volto noto nel paese dell'Alta, dove a più riprese è stato protagonista di episodi molesti. Affetto da alcuni disturbi psicologici, il 18 luglio era stato denunciato per aver rotto con una sassata lo specchieto di un'auto che transitava sul ponte che attraversa il Brenta. Era poi scappato lungo il greto, una delle zone che frequenta più spesso. Proprio lungo il fiume lo hanno trovato mercoledì in tarda mattinata i carabinieri, allertati da diverse persone che stavano prendendo il sole.

L'espulsione

Le telefonate riferivano di un giovane africano che disturbava i bagnanti in modo insistente. Le descrizioni hanno ben presto fatto intuire che si trattasse del 31enne, che sarebbe però dovuto essere in Ghana. Nei suoi confronti il questore di Padova aveva infatti emesso un ordine di espulsione che lo obbligava a lasciare l'Italia entro il 22 luglio. Ordine che lui evidentemente non ha rispettato. Rintracciato, è stato nuovamente portato in questura e successivamente trasferito al Centro di identificazione ed espulsione di Roma da dove sarà imbarcato su un aereo per rientrare in patria.