Infiltrato al Vintage Festival per rubare: sarà tra i quattro espulsi dall'Italia

Sono almeno quattro gli stranieri che entro poche ora partiranno alla volta del centro di espulsione di Bari. Due di loro sono stati protagonisti di furti e risse nella movida del weekend.

Ladro in azione al Future Vintage

L'ultimo in ordine di tempo è un 28enne tunisino, che ha approfittato della ressa durante il concerto finale del Future Vintage Festival per rubare un cellulare. Si è mescolato tra le centinaia di persone accorse in piazza Garibaldi per il Deejay Time, il grande dj set con i protagonisti di Radio Deejay in programma domenica sera. Ha puntato una ragazza che ballava con gli amici, le ha aperto lo zaino e sfilato un Iphone nuovo di zecca, ma qualcosa è andato storto.

Riconosciuto dalla preda

La giovane vittima si è accorta immediatamente del furto, ha gridato e attirato l'attenzione della polizia. Notato dagli agenti del secondo Reparto mobile, lo straniero si è allontanato in direzione di via San Fermo, dove è stato bloccato e perquisito. Addosso aveva il cellulare descritto dalla ragazza, che lo ha anche riconosciuto senza ombra di dubbio. Dopo aver restituito il telefonino alla proprietaria, il 28enne è stato denunciato ed è inattesa della conferma di espulsione.

Rissa al Pride

Un'altra festa rovinata dalla violenza è stata quella andata in scena tra sabato e domenica al Pride Village. Alle 3.30 il pubblico in Fiera stava ormai defluendo, quando in strada è scoppiata una rissa tra decine di persone ubriache. Tra queste un tunisino di 29 anni, arrestato per aver picchiato un uomo e aver danneggiato la volante della polizia. Anche per lui è stata decretata l'espulsione ed è in attesa di raggiungere Bari.

Domande respinte e irregolari

Il rimpatrio è invece realtà per due uomini, un nigeriano e un albanese. Al primo è stata rifiutata la richiesta di asilo, facendo sfumare il suo sogno di vivere in Italia. Il secondo invece aveva il divieto di rientrare nel Paese fino al 2022, ma è stato scoperto in un albergo del capoluogo. Il 40enne albanese è stato rintracciato all'Hotel Aurora di via Sanmicheli nonostante un decreto di espulsione dello scorso novembre, che ora gli costerà caro.