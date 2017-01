Espulso dall'Italia con divieto di ritorno per 10 anni, ma girava per Padova: arrestato

Aveva un'espulsione a proprio carico emessa nel 2015 dal magistrato di sorveglianza di Venezia, con divieto di ingresso in Italia per 10 anni, ed era stato rimpatriato da Malpensa.

ARRESTATO. Una volante della polizia lo ha sorpreso, invece, a girovagare per Padova, all'1.50 della notte tra martedì e mercoledì, in via dell'Ospedale Civile. Fermato per un controllo, gli agenti lo hanno identificato in S.E.B., 25 anni, tunisino, scoprendo la misura disposta nei suoi confronti. L'uomo è stato arrestato per inottemperanza al divieto di ingresso nel territorio nazionale.