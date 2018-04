Este in fiore: presentata la 17esima edizione, mostre, conferenze e tutto il programma

Un tripudio di colori, profumi e varietà floreali, con un occhio di riguardo ai grandi ecosistemi della Terra, tra cambiamenti climatici e biodiversità. Sarà una gioia per gli occhi lo scenario naturale che i visitatori, provenienti da tutto il Veneto, ma anche da varie altre zone del Nordest, potranno ammirare da venerdì 20 a domenica 22 aprile in occasione della diciassettesima edizione di “Este in fiore”, la rassegna del florovivaismo veneto e nazionale di qualità e dei prodotti tradizionali di eccellenza, organizzata dalla Città di Este, che lo scorso anno ha richiamato ben 70mila amanti, cultori e specialisti del settore.

La mostra

Per l’evento arriveranno espositori da tutta Italia che animeranno i Giardini del Castello, suddivisi fra le aree “Giardini”, “Roseto all’italiana” e “Foro Boario”, ma fiori e piante saranno protagonisti anche in piazza Maggiore grazie all’originale installazione artistico-floreale sul tema “Ecosistema: natura in equilibrio”. Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta degli ecosistemi che caratterizzano il nostro pianeta, a rappresentare l’equilibrio del mondo naturale che si è adattato ai continui cambiamenti climatici e ambientali.

Il sindaco

Anche quest'anno l'amministrazione ha voluto che l'ingresso alla manifestazione fosse gratuito, per dare modo a tutti di godere appieno delle pro-poste- spiega il sindaco Roberta Gallana- Il mio ringraziamento va a tutti i protagonisti della manifestazione che collaborano alla sua realizzazione. Lavoriamo per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, per offrire ai visitatori esperienze memorabili da raccontare e, soprattutto, per consegnare alle nuove generazioni una città e un territorio accoglienti».

Eventi collaterali

Oltre alla mostra mercato di fiori e pianti, la rassegna conta numerosi eventi collaterali. Nella Pescheria Vecchia verrà dato spazio a conferenze divulgative e incontri con l’autore su temi come l’ecologia, la biodiversità e i cambiamenti climatici. Saranno inoltre allestiti i “Giardini verticali Life Panel”, un supporto che permette a chiunque di mettere a dimora molte specie differenti di piante, compresi alcuni arbusti, pur non godendo di un giardino. Immancabili, poi, i laboratori didattici, l’apertura straordinaria delle Torri civiche e i tour guidati, ov-vero le passeggiate tematiche condotte da esperti per scoprire volti inediti di Este sotto il profilo storico, culturale e naturalistico.

Novità

Tra le altre novità spicca il “Kaktos Village”, la mostra-mercato itinerante di cactus e altre piante rare da collezione, giunta alla seconda edizione, che l’associazione Kaktos porta a Este dopo il suc-cesso in Sardegna. All’esterno dei Giardini del Castello, invece, verrà introdotto per la prima volta un Info Point che permetterà ai visitatori di ritirare gli articoli acquistati, accedendo temporanea-mente nei pressi dell’area con l’auto prima di lasciare la città. Il servizio va ad aggiungersi a quello di cariolaggio per il trasporto agevolato dei prodotti da una parte all’altra dell’area espositiva.

I fiori

Di fiori saranno vestiti anche altri luoghi simbolo del territorio: la facciata del Municipio, piazza Trento, la Torre Civica di Porta Vecchia e la Pescheria Vecchia. In collaborazione con i negozi del cen-tro, inoltre, ad ogni via sarà dedicato un fiore e così via Cavour si trasformerà in via dei ranuncoli, via Principe Umberto in quella degli iris, solo per fare un paio di esempi. Tale iniziativa è resa possi-bile dalla collaborazione con i commercianti dell’associazione “Este in centro” che, domenica 22 aprile, esporranno personalmente i loro prodotti lungo le strade e le piazze del centro storico. A dare un tocco ancora più stuzzicante alla rassegna sarà l’“Isola del Gusto”, in cui degustare e ac-quistare prodotti enogastronomici locali e regionali. L’arte sarà protagonista nell'appendice in pro-gramma mercoledì 25 aprile, che prevede esposizioni e laboratori.