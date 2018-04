EstEnergy torna con una nuova veste di #IODONOENERGIA per la Padova Marathon

Nel fine settimana della 18^ Padova Marathon, entra nel vivo #iodonoenergia di EstEnergy, fornitore di gas naturale ed energia elettrica del territorio, l’iniziativa solidale a sostegno delle famiglie di Padova in condizioni di povertà energetica che punta a far scattare una donazione di 5 mila euro al “Fondo per le famiglie bisognose a copertura dei costi delle bollette” del Comune.

Il programma

Da venerdì 20 alle 15 fino a domenica 22 alle 17, si svolgerà infatti la quinta e ultima “tappa” del progetto, rivolta a tutti coloro che si troveranno a Padova per vivere l’evento della Maratona. Per coinvolgere in modo divertente i visitatori di Prato della Valle, EstEnergy allestirà “The Power Box”, una straordinaria stanza della solidarietà, all’interno della quale sarà possibile dare libero sfogo alla propria creatività e disegnare con la luce. Ad oggi è certo che quasi 4000 euro saranno sicuramente donati: durante la prima parte dell’iniziativa, la “runners edition” che ha preso avvio il 24 marzo e si è conclusa il 19 aprile, sono stati infatti moltissimi i runner professionisti e amatoriali, ma anche i grandi camminatori, che hanno “regalato” il loro allenamento, raggiungendo ben 3782 chilometri percorsi. Per ogni chilometro, EstEnergy donerà € 1 al Fondo per le famiglie bisognose.

"Io dono energia"

Ora manca solamente l’ultima tappa, quella in programma appunto fino a domenica in Prato della Valle. In questo caso, EstEnergy devolverà 1 euro per ogni persona che sarà entrata nello stand a donare la propria “energia creativa”, in modo da tentare di centrare l’obiettivo finale: i 5.000 euro di donazione complessiva, che andranno a sommarsi ai 6.503 euro già devoluti in occasione di #iodonoenergia edizione natalizia. La forza di “Io dono energia” resta quella della sua condivisione social: dopo la fase preparatoria dedicata agli atleti, anche quella allargata a tutti, nei giorni della manifestazione, avrà grande diffusione su Facebook e Instagram, cercando di coinvolgere il maggior numero di persone possibile.