Chiede il patteggiamento l'amante diabolica, incastrata dopo i ricatti all'imprenditore

Ha chiesto di patteggiare Sara Andretta, la trevigiana 42enne arrestata lo scorso maggio dopo un tentativo di estorsione ai danni del suo amante padovano che le è valso l'arresto.

Il via al processo

L'udienza davanti al Giudice per le udienze preliminari del tribunale di Padova è fissata per il 17 ottobre. Sul banco degli imputati Sara Andretta, che dovrà difendersi dall'accusa di estorsione. Dopo l'arresto del 23 maggio scorso, il Pubblico ministero Sergio Dini aveva chiesto il processo immediato ma la donna, tramite il suo legale, ha scelto la strada del patteggiamento: due anni la richiesta dell'avvocato, che il Gup deciderà se accogliere o meno.

Il ricatto

La vicenda risale a maggio, quando un facoltoso imprenditore cittadellese si è rivolto ai carabinieri chiedendo aiuto per difendersi dalle richieste sempre più pressanti dell'amante. La donna, con cui aveva intrecciato da qualche mese una relazione clandestina, aveva cominciato a vessarlo con pretese sempre più insistenti. Abiti costosi, vacanze, regali: quando il 50enne ha cominciato a stringere i cordoni della borsa, la 41enne di Loria ha minacciato di raccontare tutto alla moglie. Minaccia condita da un ricatto in piena regola: 150mila euro per il suo silenzio.

L'arresto

Stremato e disperato, l'uomo si è rivolto ai militari che hanno teso una trappola per incastrarla. Le hanno dato appuntamento in un distributore di benzina dell'Alta per consegnare i primi 20mila euro. Quando i carabinieri l'hanno fermata pochi secondi dopo lo scambio, le banconote contrassegnate non le hanno lasciato scampo e per lei sono scattate le manette.

