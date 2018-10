"Se non paghi ti brucio vivo", operaio vittima del pusher per un debito di droga

Per anni è stato il suo spacciatore, ma appena la vittima ha smesso di pagare le dosi ha iniziato a pressarlo con minacce sempre più gravi. I carabinieri, che li hanno pedinati entrambi, hanno arrestato il pusher.

Il debito

L'accurata indagine è cominciata la settimana scorsa quando un operaio 35enne di Piove di Sacco è arrivato alla caserma di Casalserugo. Disperato, ha raccontato che da circa un mese l'albanese da cui comprava abitualmente la cocaina lo vessava con intimidazioni e minacce. Tutto era dovuto a un debito di droga di 3.400 euro, che l'operaio in un momento di difficoltà non riusciva più a pagare. Il lungo racconto ha permesso ai carabinieri di farsi un quadro chiaro della situazione: il 35enne da anni comprava le dosi al prezzo di 100 euro al grammo pagando puntualmente, ma dopo qualche ritardo il pusher ha iniziato a tempestarlo di messaggi e chiamate per avere i suoi soldi. Minacce quotidiane e sempre più gravi, addirittura con la promessa di essere bruciato vivo.

L'appostamento

Quando la vittima ha fornito l'identità dello spacciatore, un 41enne albanese residente a Pontelongo e con una sfilza di precedenti, i militari si sono messi sulle sue tracce per incastrarlo, tenendo d'occhio anche gli spostamenti del cliente. Nel pomeriggio del 1 ottobre hanno scoperto che i due si erano dati appuntamento. Il 35enne aveva raccolto 600 euro e lo spacciatore lo aveva invitato a raggiungerlo nelle campagne di Pontelongo, in un casolare di via Argine Destro.

L'arresto

Appostati nelle vicinanze, i carabinieri hanno assistito allo scambio e, appena lo spacciatore ha provato ad allontanarsi a bordo della sua Peugeot 206, lo hanno bloccato. In tasca aveva i soldi appena consegnati dalla vittima e grazie alle prove raccolte è stato arrestato per estorsione aggravata. Portato in serata al Due Palazzi, nell'interrogatorio davanti al Gip l'arresto è stato convalidato e il 41enne rimarrà in carcere.