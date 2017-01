Grande freddo: Etra consiglia agli utenti di coprire i contatori dell'acqua per evitare guasti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Etra segnala che in questi giorni di gelo bisogna pensare a coprire il contatore dell'acqua, un apparecchio delicato che può soffrire le basse temperature.

Ecco perché è necessario proteggerlo, evitando la sua rottura e quindi le spese necessarie ad aggiustarlo.

È sufficiente inserire del materiale termoisolante all'interno del pozzetto o del vano, tra il contatore e l'ambiente esterno. Sono idonei, ad esempio, pannelli in polistirolo o polistirene.

È importante farlo, nei giorni di freddo intenso, poiché la rottura del contatore provoca l'interruzione dell'erogazione di acqua, un fenomeno che si è verificato diverse volte in questi giorni a causa delle basse temperature e che ha comportato molti interventi da parte dei tecnici Etra.

Altri accorgimenti possono essere quelli di tenere leggermente aperti i rubinetti di casa, lasciando uscire un filo d'acqua, soprattutto di notte quando le temperature sono più basse, o di avviare gli elettrodomestici che consumano acqua (lavatrice e lavastoviglie) quando si è in casa, per controllare che il funzionamento sia regolare ed evitare rotture in caso di malfunzionamento del contatore.

È importante sottolineare che la difesa del contatore dal gelo con idonei mezzi è di competenza dell'utente, anche quando esso è posizionato all'esterno della proprietà privata.

Eventuali sostituzioni di contatori danneggiati sono effettuate da Etra, ma è l'utente a rispondere, a proprie spese, dei danni, che vengono addebitati direttamente in bolletta.

Qualora il contatore si trovi in zone particolarmente fredde come quelle di montagna e l'utente preveda di non usare continuativamente l'acqua nei mesi invernali, è obbligatorio scaricare completamente l'impianto interno, per evitare rotture delle tubazioni a causa del ghiaccio.

Per informazioni contattare il Numero verde del servizio idrico 800.566766, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.