European Research Council, il futuro della ricerca passa anche da Padova

Si tiene a Padova quest’anno un importante evento organizzato dall’European Research Council (ERC) dove l’argomento principe sarà il ruolo della ricerca di frontiera e le sue diverse prospettive: l’innovazione, le proposte, l’industria, la politica, i media.

L'EVENTO. L’incontro European Research Council and the impact of frontier research si terrà mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 14 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova. Esponenti dell’accademia, del mondo dell’industria, della politica e dell’informazione dialogheranno su alcuni dei più importanti temi legati alla ricerca e alle sue potenzialità nel contesto contemporaneo. Dopo i saluti del Rettore Rosario Rizzuto, gli interventi di Jean Pierre Bourguignon, Presidente ERC, Patrick Aebischer, Politecnico di Losanna, Valentina Cauda, ERC Grantee Politecnico di Torino, Mario Monti, Chairman of EU High Level Group on Own Resources. Modera l’incontro Luca De Biase, Nova24.