Bomba inesplosa in un campo: evacuazione forzata per decine di famiglie

Una bomba aerea inesplosa, interrata da decenni nel campo di un ignaro agricoltore dell'Alta Padovana, accanto a una strada trafficatissima, la Postumia. Questa la clamorosa scoperta, raccontata da Il Mattino, che tra poco più di un mese costringerà decine di persone all'evacuazione.

Le operazioni

A partire dalle tarda mattinata di domenica 14 ottobre gli artificieri inizieranno le operazioni per far brillare l'ordigno. Ritrovato ad aprile, dopo l'allarme alle forze dell'ordine è stato interrato per 5 mesi in attesa delle perfette condizioni per disinnescarlo in sicurezza. Un centinaio le famiglie che a scopo precauzionale saranno allontanate da casa per qualche ora. La maggior parte nel comune di Carmignano, qualcuno anche tra San Pietro in Gu e Grantorto, nelle aree confinanti.

Il ritrovamento

A scoprire la bomba inesplosa è stato un agricoltore del posto. Arando il suo campo come aveva fatto per anni, ha urtato qualcosa di metallico e pesante. Lo ha parzialmente dissotterrato e ha capito subito il pericolo a cui era esposto: immediata la chiamata ai carabinieri, che dopo un sopralluogo hanno fatto intervenire gli artificieri per valutare come procedere. L'ordigno si è scoperto essere una bomba aerea inglese della Seconda guerra mondiale, lunga più di un metro, il cui obiettivo era forse la ferrovia che collegava Cittadella e Vicenza.