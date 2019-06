Scatta l'allarme anti incendio, palazzo Gozzi evacuato: dipendenti in strada

Gli allarmi anti incendio che scattano e i dipendenti in strada. Momenti di paura lunedì mattina in via Tommaseo all'interno del palazzo Gozzi, quello con diversi uffici comunali tra cui il settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura.

Allarme anti incendio

Secondo le prime testimonianze l'allarme anti incendio sarebbe scattato a ripetizione. Fortunatamente non si sarebbe trattato di un rogo ma solo di un problema ai server informatici che hanno fatto partire il segnale acustico. In via precauzionale i dipendenti e il personale è stato fatto uscire in attesa che venissero eseguite le verifiche. In breve tempo tutti sono rientrati a lavoro e la mattinata è proseguita senza particolari problemi.