Doveva trovarsi ai domiciliari, invece è stato pizzicato fuori dall'abitazione: in manette

E' stato pizzicato in piena violazione del provvedimento di arresto ai domiciliari e per questo è stato messo in manette. A finire nei guai G.S., un 51enne originario di Ferrara.



ARRESTO. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri di Monselice domenica sera attorno alle 19 fuori dalla sua abitazione: pregiudicato, era stato messo ai domiciliari per cumulo di pene. E' stato arrestato.