Evade dai domiciliari, la polizia si presenta a casa: la moglie minaccia gli agenti

Sottoposto ai domiciliari per truffa, non si fa trovare a casa, quando la polizia torna nell'abitazione di Riviera Albertino Mussato per un secondo controllo, la moglie si spazientisce e inizia ad inveire contro gli agenti. È successo mercoledì sera, intorno alle 20, a Padova.

DENUCIATI. I poliziotti sono stati minacciati dalla donna, una 25enne del Benin, tanto che si è reso necessario l'intervento di una seconda volante. La donna è stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale mentre il marito, M.G., 38enne, è stato indagato per evasione.