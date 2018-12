Doppia evasione: non rientrano dal permesso, scattano le ricerche per due condannati

Controlli serrati sul rispetto degli arresti domiciliari da parte dei carabinieri, con due uomini rintracciati e finiti nuovamente nei guai.

Inasprimento della pena

Per chi viene scoperto ad allontanarsi dal domicilio dove è recluso le pene sono severe e passano attraverso un nuovo arresto. Il reato contestato è l'evasione, perché violare la detenzione domiciliare è come evadere dal carcere. E come in carcere si possono avere dei permessi premio, come la possibilità di allontanarsi da casa per qualche ora in momenti prestabiliti e avallati dal giudice. Così non è stato per i due moldavi acciuffati per strada e arrestati rispettivamente a Rubano e Monselice.

Prima a Sarmeola

Il primo, il 24enne Mihail Eftene, è stato rintracciato dai carabinieri mercoledì sera. Il giovane era uscito come da accordi, ma non aveva fatto ritorno nell'abitazione di Sarmeola dove stava scontando la pena. I militari, andati a controllare proprio per verificare il rientro, hanno fatto scattare le ricerche terminate poche ore dopo con un nuovo arresto che si somma al precedente. Stavolta l'accusa è di evasione.

Poi a Monselice

Dello stesso reato deve rispondere il 41enne moldavo Andrei Odorin, anche lui irreperibile al momento del controllo nel suo appartamento di Monselice svolto giovedì. La ricerca è stata breve anche in questo caso, perché i carabinieri lo hanno trovato nel centro della cittadina. Arrestato, come il connazionale è stato riportato a casa e rimesso in regime di detenzione domiciliare.