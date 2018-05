Evade dai domiciliari e da ubriaco aggredisce i carabinieri: spunta anche un coltello

L'uomo si è allontanato dall'abitazione dove aveva l'obbligo di dimora e una volta rintracciato ha aggredito i militari dando visibili segni di squilibrio.

L'evasione

Hanno ricevuto una segnalazione secondo cui l'uomo si era allontanato dalla casa in cui era agli arresti domiciliari e subito è partita la ricerca del pregiudicato, che ha portato i carabinieri di Piove di Sacco a rintracciarlo in via IV Novembre. Ma quando lo hanno avvicinato per chiarire i motivi della fuga, il 43enne E.D. è impazzito e ha cominciato a inveire contro i militari, prima insultandoli e spintonandoli e arrivando poi a minacciarli sia verbalmente che con un coltello.

Il fermo

L'uomo era in evidente stato di agitazione e molto probabilmente aveva alzato il gomito. Quando i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e calmarlo, lo hanno poi portato nelle camere di sicurezza della caserma locale, dove lo hanno trattenuto in attesta del processo per direttissima fissato per giovedì mattina.