Detenuto "allergico" ai domiciliari: il vizietto della fuga gli costa l'ennesimo arresto

Per lui sembra sia diventata una sfida: finisce ai domiciliari e puntualmente, come se nulla fosse, lascia l'abitazione dove è recluso. Scoperto per l'ennesima volta, un altro arresto si aggiunge al suo lungo curriculum.

Incurante dell'arresto

I carabinieri di Vescovana, ben conoscendo il 40enne, lo hanno tenuto sotto controllo. Dopo l'ultima sentenza emessa dal tribunale di Rovigo l'uomo sarebbe dovuto essere nella sua casa in paese. Invece, come già successo diverse volte, si aggirava indisturbato per il centro cittadino, incurante della misura cautelare. Una vera e propria abitudine per lui, che dopo diverse condanne attualmente era agli arresti domiciliari per una precedente evasione.

Di nuovo davanti al giudice

Dopo averlo trovato nelle vicinanze del suo appartamento, i carabinieri lo hanno nuovamente arrestato per evasione e, come diposto dal pubblico ministero di turno, lunedì 24 settembre è stato rimesso ai domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima, che si è svolta la mattina successiva a Rovigo.