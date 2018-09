Evade dai domiciliari per farsi un giro: denunciato uno straniero di 32 anni

Durante i controlli dei carabinieri sulle persone che sono detenute in regime di arresti domiciliari, i militari della stazione di Padova principale hanno sorpreso uno straniero lontano da casa, nonostante abbia l’obbligo di dimora all’interno della propria abitazione.

Fuga

L’episodio è avvenuto la serata di lunedì, quando una pattuglia è andata a verificare se A.K, 32enne di origini algerine che vive in via Turazza, fosse nella propria dimora. Quando i militari hanno suonato non hanno ottenuto risposta. L’uomo era uscito e quando è ritornato è stato denunciato per evasione. Ora rischia l’inasprimento della pena e di finire in carcere.