Fabi Padova: nuova sede green a impazzo zero e all'insegna del risparmio energetico

Una nuova sede green per la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) di Padova. I nuovi uffici della Fabi in via Venezia 92/B sono tutti all’insegna del risparmio energetico e dell’impatto zero sull’ambiente: oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sono state “messe al bando” bottiglie e bicchieri di plastica.

Il sindacato

La Fabi, il più grande sindacato dei bancari in Italia, a Padova ha 2.400 iscritti e a tutti ha distribuito una borraccia di metallo proprio come segno di attenzione e rispetto per le tematiche ambientali. Tant’è che in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, lo scorso 21 novembre, la Fabi di Padova ha aderito e contribuito alla piantumazione dei nuovi arbusti del Parco Roncajette. In città lavora circa il 20% dei 26.466 dipendenti delle banche operanti in Veneto. «Un sindacato che cresce sempre di più non poteva non dedicare una nuova sede, più grande, ‘green’ e comoda ai propri iscritti nell’occasione del settantesimo anno di fondazione» commenta il segretario della Fabi di Padova, Emanuele De Marchi. Tanti i servizi che il sindacato offre da anni e le iniziative intraprese tra cui quelle “green” per essere sempre più responsabili e socialmente attivi: come la raccolta differenziata effettuata da oltre 10 anni, ma anche novità come le borracce in metallo da consegnare a tutti gli iscritti a fine anno; una nuova sede a impatto zero con pannelli fotovoltaici, luci led e boccione dell’acqua; l’utilizzo di sola carta riciclata; l’adesione alla giornata degli alberi.