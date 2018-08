Accusa il marito di passare troppo tempo su Facebook, aggredisce lui e gli agenti che intervengono: denunciata

Evidentemente esasperata, non ce l'ha più fatta. All'ennesimo invito al marito di darle una mano nelle faccende domestiche, la donna, di fronte al rifiuto, lo ha aggredito.

È accaduto a Padova, in zona Stanga. Lei cinquantunenne, accusa il marito cinquntaseienne, di passare gran parte del giorno al computer, su Facebook. La discussione degenera e la donna finisce per graffiare lui al viso, nel tentativo di togliergli gli occhiali. A quel punto però si presentano degli agenti, probabilmente allertati da alcuni vicini.

Lo strappo

Al momento dell'accertamento delle generalità, la donna prende la carta d'identità del marito e la fa a pezzi davanti ai poliziotti. Non contenta aggredisce anche loro e per questo viene denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, e minacce.