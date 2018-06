Fai presenta "Sere d'estate": 160 appuntamenti, venerdì 15 l'evento in villa Vescovi

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 21 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 160 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi - che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

L'evento

A Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), venerdì 15 giugno è attesa una serata in stile country chic, con un “Picnic sotto le stelle”, dove stendere un telo sul prato, accanto al laghetto e tra i filari del parco per godersi una serata en plein air e dell’ottimo cibo. Il raffinato allestimento farà da sfondo al picnic botanico – a scelta in versione light o gourmet - a cura di Cynara Flair, alle visite speciali alla Villa e a un concerto di musica live. Per l’acquisto del cestino è necessaria la prenotazione (cynaraflair@gmail.com).

Informazioni utili

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. La Villa resterà comunque aperta per le visite. Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor. Giorno e orari: venerdì 15 giugno dalle ore 10 alle 24. Prezzi: Intero 7 €; Ridotto (Ragazzi 4-14 anni), Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia 4 €; Integrazione per visita alla Villa 4 €. Picnic su prenotazione a cura di Cynara Flair: cestino classico, cestino vegetariano e gluten free 26 €; cestino bimbi (fino a 10 anni): 14 €;