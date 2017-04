Mente sulla sua identità, lo controllano: gli trovano addosso della marijuana

E' stato fermato per un controllo e, dopo aver fornito false generalità, è stato pizzicato anche con la droga.



DROGA. A finire nei guai martedì sera in via Trieste a Padova un 39enne di origine nigeriana. L'uomo, un nigeriano residente a Ferrare, alla richiesta dei carabinieri di fornire la sua identità, ha mentito. Scoperto, da un approfondito controllo è emerso anche avere con sè un grammo di marijuana. E' stato quindi denunciato per falsa attestazione e segnalato come assuntore di stupefacenti.