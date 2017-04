Falsi d'autore, truffa milionaria: un quadro era finito nelle mani di un collezionista padovano

Falsi nell'arte. Un'indagine della Guardia di Finanza di Venezia ha permesso alla fiamme gialle di scoprire e sequestrare due quadri d'autore non originali, di cui uno di proprietà di un collezionista padovano.

TRUFFA MILIONARIA. Si tratta di due Jean-Michel Basquiat non autentici. Quello in possesso del padovano è un Giulio Cesare ed è stato trovato dai finanzieri esposto in una mostra a Salò. L'altro dipinto è stato recuperato, invece, nell'abitazione di un mercante d'arte. Una truffa da 15 milioni di euro.