Falsi provini per il Grande Fratello: sogno infranto per l'aspirante concorrente

Partecipare come concorrente allo show televisivo, con un buon posto assicurato per comparire in tv e il viaggio all inclusive per Roma per sostenere i casting. Queste le promesse che hanno attirato la vittima, purtroppo ben lontane dalla realtà.

Il raggiro

A cadere nella trappola di un abile truffatore è stato un 40enne residente a Vigodarzere, contattato nei mesi scorsi tramite Facebook da un sedicente agente, che fingendo di lavorare nel mondo dello spettacolo gli ha proposto di entrare a far parte del cast del realty show. Millantando conoscenze inesistenti, il truffatore ha convinto il padovano a versare 170 euro, che avrebbero compreso la trasferta da e per gli studi di Cinecittà e una prima comparsata in televisione.

Le indagini

Un'occasione che la vittima non si è lasciata sfuggire, tanto da versare immediatamente la somma richiesta. I primi sospetti sono sorti quando la conferma di partecipazione non è arrivata e il falso manager ha smesso di rispondere ai messaggi. A quel punto il 40enne ha avuto la conferma di essere stato raggirato e si è rivolto ai carabinieri di Limena che hanno avviato le indagini. Dopo alcuni mesi di ricerche e riscontri incrociando i dati del profilo social e del conto su cui erano stati versati i soldi, i militari hanno individuato e denunciato un uomo residente nella zona dell'Argentario, che ora dovrà rispondere del reato di truffa.