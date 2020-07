Ad un controllo dei carabinieri fornisce un nome falso: denunciato

Ai carabinieri che volevano controllare i suoi documenti ha dato un falso nome. Veloci accertamenti hanno rivelato la sua vera identità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo

Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio i carabinieri della sezione Radiomobile di Padova hanno fermato un ragazzo in via Rubaltelli per un controllo. Il giovane non aveva con sé i documenti e, forse per evitare l’identificazione, ha dato nome e indirizzo falsi. I carabinieri hanno poi scoperto che il giovane è un tunisino di 18 anni senza fissa dimora e lo hanno denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale.