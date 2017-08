Un sostegno per le famiglie disagiate, a Cadoneghe arriva la carta Sia

Il Sostegno all’inclusione attiva - Sia è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Condizione essenziale, per i nuclei familiari che ne abbiano i requisiti e quindi risultino abilitati a usufruirne, è l’adesione a un progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali del Comune. Tale progetto deve coinvolgere tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni riscontrati. Si tratta dunque di una misura finalizzata ad aiutare le famiglie coinvolte a superare la condizione di povertà e a riconquistare gradualmente l’autonomia.

COME FUNZIONA



Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (carta Sia) rilasciata dalle Poste Italiane, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. L’importo viene determinato dall'Inps. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi. Per il dettaglio dei requisiti familiari ed economici richiesti per poter accedere al Sia si invita a consultare il sito Inps (www.inps.it), da dove è possibile anche scaricare la domanda, che dovrà poi essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cadoneghe previo appuntamento (info: Sportello del Cittadino, tel. 049 8881923, sportello.cittadino@cadoneghenet.it).