Fase 2, firmato il nuovo Dpcm. Conte: «Affrontiamo un rischio calcolato, ma dobbiamo ripartire»

«Abbiamo ultimato il Dpcm. Vogliamo ricominciare, ma con prudenza. Il lavoro e il dialogo con le Regioni sarà importantissimo, e anche loro dovranno prendersi le loro responsabilità. Le Regioni hanno già prodotto dei protocolli che serviranno a garantire le condizioni di sicurezza. Affrontiamo un rischio calcolato, con la consapevolezza che la curva del contagio potrà tornare a crescere. Da lunedì 18 maggio basta autocertificazioni per gli spostamenti all'interno della propria Regione di residenza, dove ci si potrà muovere liberamente. Gli spostamenti interregionali rimarranno bloccati fino al 3 giugno. Sempre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, tutti i servizi legati alla cura della persona, bar e ristoranti ma a patto che le regioni adottino le misure di sicurezza. Lo stesso discorso vale per le spiagge. Riprendono dal 18 maggio anche le celebrazioni liturgiche. Riprendono anche gli allenamenti degli sport di squadra. Dal 25 maggio abbiamo programmato la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi. Dal 15 giugno riapriranno poi teatri e cinema e sarà a disposizione un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo per i bambini. Il tutto fermo restando che le regioni anche per queste attività saranno sempre libere, assumendosene le responsabilità, di ampliare queste misure o di restringerle. Sono consapevole che il Decreto Rilancio non potrà essere la soluzione di tutti i problemi. Adesso più che mai dobbiamo far correre la nostra economia»: queste le parole del premier Giuseppe Conte, che ha presentato il nuovo Dpcm.

