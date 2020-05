Ospedali UIss 6 Euganea: nei primi due giorni oltre 11.500 prestazioni erogate

«Stiamo testando la macchina, è una settimana di progressiva organizzazione rispetto ai problemi che si presentano. Nei primi 2 giorni di apertura degli ospedali della fase 2 abbiamo erogato circa 6mila prestazioni ambulatoriali e radiologiche nei presidi ospedalieri riaperti. Solo nella giornata di martedì abbiamo gestito 6520 chiamate al call center. Adesso anche la telemedicina dovrà diventare qualcosa di importante», a spiegarlo è Domenico Scibetta, il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea durante il consueto punto stampa.

Le prestazioni

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione durante la riorganizzazione: la fase epidemica, che va gestita con i pazienti distanziati e la sanificazione degli ambienti, è quella più complicata. Attualmente è impossibile avere gli stessi numeri nelle prestazioni di prima dell'emergenza dato che molto dipende dalla capienza delle sale d'attesa. L'Ulss 6 è partita lunedì con le prenotazioni per le attività di valutazione e poi con le classificazioni. Nei primi 2 giorni sono state erogate 4700 attività ambulatoriali oltre alle 6.500 telefonate per quasi 11.500 persone seguite.

Case di riposo

Per quanto concerne le residenze per anziani la situazione va lentamente migliorando: attualmente i positivi restano 215 su una popolazione di circa 4.600 residenti. Nei prossimi giorni verrà studiato un piano di riapertura alle visite dei parenti in completa sicurezza.