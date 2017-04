FASPI - Federazione Provinciale invita i candidati sindaco a incontrare gli iscritti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"La campagna elettorale per l'elezione del futuro sindaco nel comune di Padova sta entrando nel vivo e molte associazioni si sono schierate per l'uno o per l'altro candidato.

Il gruppo FASPI - Federazione Provinciale di Padova, in quanto autonoma ovvero libera da giochi di partito, non intende dare indicazioni di voto, ma crede fermamente nella possibilità di offrire a tutti gli iscritti (pensionati, imprese, disoccupati, invalidi e sostenitori vari) la facoltà di essere informati sui programmi e conoscere i candidati.

La federazione invita tutti i candidati a incontrare gli iscritti e simpatizzanti nella sede operativa di via Stefano dall'Arzere, 19.

Per organizzare gli incontri è sufficiente contattare la segreteria al numero 049.8641729.

Il presidente provinciale FASPI - Federazione Provinciale di Padova".