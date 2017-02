Fattoria degli orrori: a processo marito e moglie per maltrattamento di animali

Maltrattamento di animali è l’accusa con cui due anziani coniugi di Sant'Angelo di Piove di Sacco saranno processati dopo essere stati citati a giudizio dal pm Benedetto Roberti. Titolari di una "fattoria degli orrori" - come riportano i quotidiani locali - in cui erano tenuti in condizioni di sofferenza pony, asini, capre, conigli, galline, cavalli e cani.

CONDIZIONI PESSIME. Le indagini erano scaturite dalla denuncia della Lega per l'abolizione della Caccia e dal conseguente blitz delle guardie zoofile il 1° settembre 2015. Secondo l'accusa, marito e moglie avevano costretto gli animali a vivere in spazi angusti, fatiscenti e in mezzo ai loro escrementi o all'acqua stagnante. Zoccoli cresciuti in modo abnorme e deforme perché non curati. Cani con cicatrici tenuti a catena e molto aggressivi a causa dei maltrattamenti subiti. Animali ora affidati a strutture in grado di prendersi cura di loro.