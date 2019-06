Insulta Zanonato su Facebook: condanna a 4 mesi e multa di 5mila euro per l'imprenditore Antonio Colella

Insulta l’ex sindaco Zanonato su Fb e viene condannato a 4 mesi e una multa di cinque mila euro. L’autore dell’infelice post, Antonio Colella, l’imprenditore che da anni da vita al Parco della Musica, che dava dell’alcolizzato a Zanonato non era passato inosservato. E’ scattata la denuncia, la querela e poi è arrivata la sentenza che da ragione all’ex sindaco.

Rispetto social

I social network sono spazi pubblici a tutti gli effetti e non situazioni dove si può pensare di dire tutto ciò che si vuole nella piena impunità. Anzi, come capita nella vita reale, la differenza la fa l’assunzione della responsabilità di ciò che si è detto. Questo vale per gli imprenditori, per i politici e anche per tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano questa o quella piattaforma, troppo spesso, non per discutere o approfondire ma per sentenziare e insultare. Comportamento che è punibile dalla legge se fatto non con rispetto, come in questo caso.