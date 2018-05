Ferie estive negli ospedali padovani: almeno 150 i posti letto tagliati nei prossimi mesi

Tagli di posti letto, accorpamenti di reparti, riduzione delle sedute operatorio. Usl 6 Euganea e i sindacati si sono trovati nei giorni scorsi per definire il piano ferie in vista dell’estate. Come riportano i quotidiani locali, sono 7780 i dipendenti dei cinque poli ospedalieri che a scaglioni andranno in ferie.

I numeri

L’azienda si è impegnata a garantire 15 giorni consecutivi di ferie: l'ospedale Sant'Antonio vengono quasi dimezzati i posti letto in Week Surgery (da 28 a 15) e il reparto accoglierà i posti letto di Chirurgia che passeranno da 30 a 20. L'Ortopedia perde sette letti su 30 e ne accoglierà 7 di Week Surgery. I posti letto di Riabilitazione migrano all'ospedale di Piove di Sacco. Corposo il taglio del day Hospital che passa da 23 a 6 posti letto ma solo per il mese di agosto. Le sedute operatorie che in media sono 40 a settimana sono ridotte a seconda del periodo con un minimo di 17 sedute la settimana di Ferragosto. All'Immacolata Concezione di Piove di Sacco vengono accorpati Geriatria e Medicina con un taglio di 22 posti letto fra i due reparti, mentre neurologia e Medicina Fisica e Riabilitazione che perdono ciascuno 4 posti letto, faranno spazio alla Lungodegenza. Ridotte anche qui le sedute operatorie ma sempre garantite le urgenze. Camposampiero vedrà solo il trasferimento dei 23 posti di Week Surgery migrare nei reparti chirurgici e una flessione dell'attività operatoria.A Cittadella si uniscono Ortopedia e Artroprotesi con un taglio di 16 posti letto su 36. La Cardiologia perde da 5 a 8 posti, Lungodegenza e medicina Fisica e Riabilitazione rinunciano a 5 posti ciascuna e vengono accorpate. Ridotta l'attività operatoria e gli interventi in ambulatorio.