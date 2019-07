Ferita per salvare il suo cane dall'attacco del molosso: l'aggressione al parco pubblico

Doveva essere una tranquilla passeggiata al parco per far sgambare il cane, invece è finita in un attacco che non ha risparmiato né l'animale né la sua proprietaria.

La zuffa e le ferite

Il fatale incontro è avvenuto alle 10 di giovedì all'interno del parco pubblico di via Pinelli, in zona Crocefisso alla periferia Sud della città. Lì si trovavano una 46enne romena che vive poco lontano e una padovana di 52 anni. Entrambe erano in compagnia dei loro cani, la prima di un meticcio di piccola taglia, la seconda con il suo american staffordshire terrier. Quest'ultimo è riuscito a liberarsi della presa ed è corso verso l'altro animale, azzannandolo. La 46enne terrorizzata si è gettata nel mezzo della zuffa per dividerli, rimediando diversi morsi alle braccia. Separati i due cani, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato della Valle che hanno identificato la 52enne mentre l'altra donna veniva accompagnata al pronto soccorso per le mediazioni. In base al referto medico la vittima potrà riservarsi di sporgere querela.