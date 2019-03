Anziana precipita dalla finestra di casa: è grave dopo il volo e lo schianto in cortile

Una donna anziana si affaccia alla finestra come decine di altre volte. Qualcosa però va storto, scivola e precipita a peso morto nel cortile. Immediatamente soccorsa è riuscita a salvarsi.

Il ricovero d'urgenza

Momenti di paura lunedì pomeriggio nella frazione di Levada, dove Piombino Dese confina con la provincia di Treviso. Al 118 arriva la chiamata angosciata di alcuni residenti di via dei Marcello che segnalano un'anziana vicina caduta da una finestra del suo appartamento. I sanitari si precipitano sul posto, stabilizzano la donna e la trasferiscono d'urgenza all'ospedale di Camposampiero dove viene ricoverata in terapia intensiva. Vista l'età avanzata le sue condizioni sono parse subito molto gravi, ma col passare delle ore sono leggermente migliorate tanto che i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo e hanno sciolto la prognosi, fissata a 90 giorni. La donna è caduta dal primo piano, un volo di pochi metri che le ha permesso di cavarsela.

Gli accertamenti

In via dei Marcello sono nel frattempo intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto ed escludere eventuali responsabilità di terzi. Si è trattato di un incidente autonomo, forse causato in parte dalle precarie condizioni psicofisiche dell'ottantenne che soffre di una forma di demenza senile. Secondo quanto ricostruito la donna si sarebbe affacciata a una finestra, sporgendosi forse perché attratta da qualcosa. Fatale uno sbilanciamento, che l'ha fatta precipitare.