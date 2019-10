Escursione al Monastero di San Daniele: donna inciampa e si rompe la caviglia

Problemi per una donna che nella prima serata di martedì stava scendendo da un sentiero dei colli e che ha avuto un incidente. Verso le 19.30 il soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del 118 per un intervento lungo il percorso che porta al Monastero di San Daniele.

Il soccorso

Mentre stava scendendo in compagnia di altri amici, M.M., una donna di Cadoneghe di 77 anni, ha messo male il piede e si è procurata la probabile frattura di una caviglia. Sei soccorritori hanno raggiunto l'infortunata assieme a una squadra dei vigili del fuoco di Abano Terme e, dopo averla imbarellata, l'hanno trasportata a spalla per circa 150 metri fino alla strada, per poi affidarla all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano.