Si ferisce a un piede mentre è in montagna, stabilizzata è stata trasportata in ospedale

Intervento del Soccorso Alpino domenica mattina sui Colli Euganei.

Ferita

Passate le 13, la Centrale del Suem di Padova ha attivato i soccorritori. Anche in questo caso a seguito del probabile trauma alla caviglia di una donna, che si trovava con amici e familiari non distante dalla Chiesetta di Sant'Antonio, sul Monte della Madonna, Colli Euganei, comune di Teolo. Una volta da lei, la squadra di sei unità le ha stabilizzato la gamba e la ha imbarellata, per sollevarla poi con il sistema del contrappeso per una decina di metri, poiché l'incidente era avvenuto in un tratto ripido. L'infortunata, G.S., 60 anni, di Padova, è stata trasportata per 800 metri a spalla fino alla strada, al Passo delle Fiorine, da dove si è allontanata in autonomia.