Lancia un coltello alla moglie durante la lite: donna ferita, sequestrati i fucili

Uno scatto d'ira violento, una mano che afferra il coltello e lo lancia colpendo la compagna. Avrebbe potuto finire in modo ancor più tragico la lite che lunedì 8 luglio ha visto protagonisti due coniugi e che a distanza di due settimane ha portato alla denuncia dell'uomo.

La lite

Quel giorno nell'abitazione di famiglia a San Giorgio delle Pertiche è scoppiato tra marito e moglie un acceso diverbio, pare originato da una serie di precedenti problemi familiari. Al culmine della discussione il 58enne ha lanciato a terra quel che gli capitava a tiro, brandendo poi un coltello e scagliandolo verso la moglie. Lei ha alzato le braccia per parare il colpo ed è rimasta ferita procurandosi un taglio all'avambraccio.

La denuncia

Quando è arrivata al pronto soccorso per farsi medicare sono emerse le circostanze del ferimento e il personale medico ha informato i carabinieri. Confrontandosi con la vittima, anche lei 58enne, gli inquirenti hanno ricostruito l'accaduto. In casa l'uomo deteneva regolarmente alcuni fucili che, visto l'episodio violento, sono stati sequestrati a scopo precauzionale. C.M., pensionato di San Giorgio, è stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento due settimane dopo l'aggressione, mentre la donna si è nel frattempo rimessa allo scadere dei 15 giorni di prognosi refertati dall'ospedale.