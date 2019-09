Doppia ferita da arma da taglio mentre cerca di sedare la lite tra connazionali: 55enne all'ospedale

Voleva fare da paciere. Risultato? Doppia ferita da arma da taglio: vittima dell'attacco un 55enne albanese residente a Vicenza.

I fatti

È successo intorno alle ore 2.45 della notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Campo San Martino, nei pressi di un esercizio commerciale: l'uomo voleva sedare una lite in corso tra quattro connazionali quando è stato colpito da un oggetto appuntiti all'addome e a un dito della mano. Accompagnato all'ospedale di Cittadella per le cure del caso (lesioni giudicate guaribili in 20 giorni), è stato raggiunto dai carabinieri della locale stazione - su richiesta del personale medico - che indagano sul caso.