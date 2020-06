Uomo senza documenti sanguinante in strada: è stato accoltellato

Lo hanno trovato e soccorso mentre in una via dell'Arcella perdeva copiosamente sangue. Ora stanno tentando di dargli un nome e di ricostruire i dettagli dell'aggressione che ha subito.

I soccorsi

É la tarda serata di martedì quando i carabinieri di Mestrino vengono inviati in via Duprè a Padova. In strada era stato segnalato un soggetto ferito, che sull'asfalto lasciava dietro di sé vistose chiazze di sangue. I militari lo trovano, allertano il 118 e chiedono l'arrivo di un'ambulanza. L'uomo è con tutta probabilità di origine nordafricana ma non ha i documenti e viste le precarie condizioni di salute non c'è il tempo per identificarlo in loco.

Il ricovero

Viene soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera, dove gli vengono prestate e prime cure e dove viene ricoverato in prognosi riservata. Presenta una profonda ferita da taglio al gluteo destro, ha perso molto sangue. Nel corso della notte viene dichiarato fuori pericolo, ma il suo quadro clinico rimane serio. Nel frattempo i carabinieri avviano un'indagine per determinare i contorni della vicenda culminata con il ferimento. Il primo passaggio fondamentale sarà risalire con certezza alle generalità del nordafricano che, quando si sarà ripreso, potrà aiutare a far luce sull'accaduto.