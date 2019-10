Cade con la mountain bike al termine del percorso di downhill: ferito un padovano

É costata cara la discesa nel tracciato dedicato alle mountain bike per un ciclista che si è ferito nel tardo pomeriggio di domenica mentre si trovava nei Colli Euganei.

L'incidente

Alle 17.40 il soccorso alpino di Padova è stato allertato per un uomo caduto con la propria mountain bike quasi alla fine del percorso Blu Line, il tracciato di downhill che dalla cima del Monte Gallo porta a Galzignano. A dare l'allarme, fornendo anche le coordinate del posto tramite Whatsapp, l'amico di R.G., 54 anni, di Monselice, che si trovava con lui al momento dell'incidente. Una decina di soccorritori, tra i quali due sanitari, hanno raggiunto l'infortunato, che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba e di un polso, e gli hanno prestato le prime cure. Dopo averlo immobilizzato, lo hanno caricato in barella e trasportato per una ventina di minuti, assicurandolo con le corde nei tratti più ripidi. Una volta sulla strada, lo hanno affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Schiavonia.