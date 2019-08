Si arrampica sull'albero, ma il ramo si spezza e precipita: elitrasportato in ospedale con traumi multipli

Una giornata di festa rovinata da un incidente improvviso: un uomo di 47 anni di origini albanesi e residente a Vicenza è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere caduto da un albero.

La dinamica

È accaduto nella serata di domenica 18 agosto in via delle Zattere a Fontaniva, all'interno del parco "Brenta Viva": l'uomo si stava arrampicando su un albero per recuperare un pallone ma un ramo su cui si era appoggiato si è rotto facendolo precipitare malamente al suolo da un'altezza di circa tre metri. Subito soccorso, è stato immediatamente elitrasportato all'ospedale di Padova dove è tuttora ricoverato in area rossa per traumi multipli: non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Gazzo Padovano per i rilievi del caso.