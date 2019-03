Cade dalla bici e va a sbattere contro una pianta: 54enne ricoverato dopo l'intervento del soccorso alpino

La fortuna ha voluto che un gruppo di ciclisti di passaggio lo abbia notato dando l'allarme. Perché aveva decisamente bisogni di aiuto: brutta disavventura per S.B., 54enne di Rovigo, infortunatosi lungo la pista di mountain bike Blue Line del Monte Gallo, sui Colli Euganei.

I fatti

È successo nella mattinata di giovedì 7 marzo: alle ore 9.30 circa la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Padova per aiutare il ciclista, che dopo essere caduto è andato a sbattere violentemente contro una pianta. Sette soccorritori, tra i quali tre infermieri appartenenti alla stazione, hanno raggiunto il luogo dell'incidente e prestato le prime cure all'uomo, a seguito del probabile trauma alla schiena riportato nell'urto. Una volta condizionato, l'infortunato, spostato nella spinale dell'ambulanza, è stato caricato nella barella della squadra, per essere poi trasportato a spalla circa 200 metri fino alla strada, utilizzando la tecnica del contrappeso nei tratti in salita. L'ambulanza lo ha poi accompagnato all'ospedale di Schiavonia.