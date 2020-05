Vola fuori strada durante il giro in mountain bike, ciclista ferito

Serio incidente autonomo per un ciclista vittima di una brusca caduta lungo la pista ciclabile che congiunge Vigodarzere a Limena.

I soccorsi

L'uomo nel primo pomeriggio viaggiava in sella a una mountain bike percorrendo la ciclovia del Brenta, quando è uscito di strada finendo tra la vegetazione circostante. Un brutto volo che gli ha fatto rimediare diverse ferite e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per procedere al recupero dell'uomo e del mezzo. Una volta riportato sul ciglio della strada è stato affidato ai sanitari della Croce verde che lo hanno stabilizzato in loco prima di caricarlo in ambulanza e trasferirlo all'ospedale.