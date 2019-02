Grave infortunio sul lavoro: 61enne cade da sei metri di altezza, è in prognosi riservata

Nuovo infortunio sul lavoro. E grave: un uomo di 61 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale civile di Padova e si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da sei metri di altezza.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato 16 febbraio in viale del Lavoro a Ponte San Nicolò: l'uomo, titolare di un'impresa di giardinaggio di Rubano specializzata in potature in quota, è crollato al suolo (per cause ancora in corso di accertamento) durante il taglio di un albero da un'altezza di sei metri. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e il personale del Suem 118, che ha prontamente soccorso il 61enne il quale è ora ricoverato, in prognosi riservata per i traumi multipli riportati. Sull'accaduto indaga anche la Spisal di padova.